Расписание и онлайны матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/20 на 2 сентября
Сегодня, 2 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится шесть матчей регулярного чемпионата.
17:00 мск. «Автомобилист» — «Северсталь»;
КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Северсталь
Череповец
17:00. «Металлург» — СКА;
КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
17:00. «Трактор» — «Витязь»;
КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Витязь
Московская область
19:10. «Динамо» Мн — «Нефтехимик»;
КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
19:30. «Динамо» М — «Торпедо»;
КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
19:30. «Динамо» Р — «Спартак».
КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Не начался
Спартак
Москва
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
«Трактор» — чемпион предсезонки. Итоговая таблица межсезонья
Где ещё вы увидите Ригу и Сочи выше ЦСКА и СКА?
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