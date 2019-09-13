«Трактор» пошутил о проблемах с вылетом в Китай мемом из «Сияния»
«Трактор» в официальной группе клуба в «ВКонтакте» пошутил о проблемах с вылетом в Китай мемом из «Сияния».
«Для всех сопереживающих и сочувствующих: мы в Китае. После всех сложностей с авиаперелётом, настроение примерно такое. К слову, Петерис Скудра постоянно подчёркивает, что для команды важен характер, а его, как известно, трудности только закаляют», — сказано в официальном сообщении.
Фото можно посмотреть в официальной группе челябинского клуба в «ВКонтакте»
Вчера, 12 сентября, вице-президент, генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф заявил, что «Трактор» не может вылететь на матчи с «Куньлунем» по вине китайской стороны. Позже появилась информация, что «Трактор» не вылетел в Китай из-за компании, нарушившей законы страны.
КХЛ прокомментировала ситуацию с матчами «Куньлуня» и «Трактора» в Шэньчжэне
- 13 сентября 2019
-
10:06
-
09:47
-
09:26
-
09:15
-
08:55
-
08:25
-
07:52
-
07:01
-
05:39
-
00:54
-
00:20
-
00:01
- 12 сентября 2019
-
23:52
-
23:31
-
23:10
-
23:00
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:38
-
22:32
-
22:25
-
22:17
-
22:17
-
22:13
-
22:10
-
21:52
-
21:46
-
21:29
-
21:06
-
21:03
-
20:49
-
20:33
-
20:26
-
20:13
Партнерский контент