«Трактор» пошутил о проблемах с вылетом в Китай мемом из «Сияния»

«Трактор» в официальной группе клуба в «ВКонтакте» пошутил о проблемах с вылетом в Китай мемом из «Сияния».

«Для всех сопереживающих и сочувствующих: мы в Китае. После всех сложностей с авиаперелётом, настроение примерно такое. К слову, Петерис Скудра постоянно подчёркивает, что для команды важен характер, а его, как известно, трудности только закаляют», — сказано в официальном сообщении.

Фото можно посмотреть в официальной группе челябинского клуба в «ВКонтакте»

Вчера, 12 сентября, вице-президент, генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф заявил, что «Трактор» не может вылететь на матчи с «Куньлунем» по вине китайской стороны. Позже появилась информация, что «Трактор» не вылетел в Китай из-за компании, нарушившей законы страны.