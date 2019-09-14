Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 13 сентября состоялись четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
— «Адмирал» — «Барыс» 3:0
КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2019, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 0
Барыс
Нур-Султан
1:0 Вихарев (Воронин, Глазачев) – 01:28' (5x5) 2:0 Глазачев (Воронин, Дьяков) – 44:35' (5x5) 3:0 Глазачев – 59:07' (en)
— «Торпедо» — «Йокерит» 6:5 ОТ
КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2019, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
6 : 5
ОТ
Йокерит
Хельсинки
0:1 Контиола (Хаапала) – 06:24' (5x5) 0:2 Пильстрём (Лехтонен) – 15:16' (5x5) 0:3 Лехтонен (Грант, Йенсен) – 22:00' (5x5) 1:3 Аляев (Хауден, Баранцев) – 31:27' (5x4) 1:4 Иконен (Регин, Оксанен) – 33:36' (5x5) 2:4 Орлов (Хауден, Ураков) – 39:47' (5x5) 3:4 Жафяров (Дженовей, Шрёдер) – 48:05' (5x4) 3:5 Грант (Регин, Лехтонен) – 50:57' (5x5) 4:5 Белевич (Варнаков, Мишарин) – 52:42' (5x5) 5:5 Варнаков (Бочаров, Белевич) – 59:00' (6x5) 6:5 Баранцев (Ураков) – 63:04' (3x3)
— «Ак Барс» — «Металлург» Мг 2:1
КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2019, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Викстранд (Зарипов) – 09:56' (5x5) 1:1 Локтионов (Антипин) – 49:08' (4x5) 2:1 Зарипов (Галимов) – 49:45' (5x4)
— СКА — ЦСКА 0:3
КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2019, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Слепышев (Киселевич) – 08:58' (5x5) 0:2 Окулов (Капризов, Вей) – 25:52' (5x4) 0:3 Калинин (Андронов, Григоренко) – 59:05' (en)
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
СКА нужно учиться у «Торпедо». В Нижнем сыгран пока лучший матч сезона КХЛ
А в Питере «армейское» дерби прошло скучно и без интриги.
- 14 сентября 2019
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