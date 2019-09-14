Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 13 сентября состоялись четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

— «Адмирал» — «Барыс» 3:0

— «Торпедо» — «Йокерит» 6:5 ОТ

— «Ак Барс» — «Металлург» Мг 2:1

— СКА — ЦСКА 0:3

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.