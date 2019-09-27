Наставник «Рейнджерс» объяснил, почему из Кравцова может вырасти хороший игрок

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в предсезонном матче с «Филадельфией Флайерз» (2:1 Б) поделился мнением о перспективах российского форварда Виталия Кравцова.

«Сегодня Кравцов сыграл нормально, но ничего особенного. Однако он готов и хочет делать то, что, наверное, никогда не делал. Я чувствую, что его беспокоит, если он не забрасывает шайбу глубоко в чужую зону или если неправильно сыграет в обороне.

Многие ребята в его возрасте вообще о таких вещах не думают, и мне нравится, что эти моменты сейчас у него в приоритете. Добавьте к этому его мастерство, и у вас может получиться очень хороший игрок», — цитирует Куинна lohud.com.

Матч с «Флайерз» Кравцов закончил c показателем полезности «-1». Он провёл на льду 18 минут и 23 секунды.

Куинн: Кравцова легко тренировать – мне это нравится в нём