Наставник «Рейнджерс» объяснил, почему из Кравцова может вырасти хороший игрок

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в предсезонном матче с «Филадельфией Флайерз» (2:1 Б) поделился мнением о перспективах российского форварда Виталия Кравцова.
«Сегодня Кравцов сыграл нормально, но ничего особенного. Однако он готов и хочет делать то, что, наверное, никогда не делал. Я чувствую, что его беспокоит, если он не забрасывает шайбу глубоко в чужую зону или если неправильно сыграет в обороне.
Многие ребята в его возрасте вообще о таких вещах не думают, и мне нравится, что эти моменты сейчас у него в приоритете. Добавьте к этому его мастерство, и у вас может получиться очень хороший игрок», — цитирует Куинна lohud.com.
Матч с «Флайерз» Кравцов закончил c показателем полезности «-1». Он провёл на льду 18 минут и 23 секунды.
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