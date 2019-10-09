Наместников — об обмене: в НХЛ может случиться всё что угодно

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников прокомментировал обмен из «Нью-Йорк Рейнджерс», произошедший через несколько дней после победы «синерубашечников» в очном матче со счётом 4:1.

«Это часть бизнеса, и в НХЛ может случиться всё что угодно. Я узнал накануне, что буду обменян, перевернул страницу, и теперь счастлив в новой команде. Для меня это свежий старт. Я попал в молодую команду с большим потенциалом. Был очень рад встретить ребят в раздевалке. Пару из них знал раньше.

Вписаться в коллектив не составило труда. Все хоккеисты обычно дружелюбны, и это не проблема. «Оттава» — очень быстрая команда, и я думаю, что смогу выдерживать темп. Считаю себя универсальным форвардом с хорошим катанием, способным помочь местной молодёжи", — цитирует Наместникова пресс-служба НХЛ.

Наместников тренируется в звене Анисимова, Абрамов — в четвёртом звене «Оттавы»