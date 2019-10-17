Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.
Главной звездой дня стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, во встрече с «Филадельфией Флайерз» (6:3) забивший гол и сделавший четыре результативные передачи. Лучший бомбардир сезона НХЛ забил после передачи верхом в исполнении защитника Криса Рассела через полплощадки.
Второй звездой назван форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Каролиной Харрикейнз» (5:2). Для оформления хет-трика Эвандеру хватило 11-минутного интервала в первом периоде. Кейн стал первым игроком в клубной истории, кто сумел трижды отличиться в стартовом отрезке матча.
Замкнул тройку лучших защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3). Американец отличился после великолепной передачи Александра Овечкина.
- 17 октября 2019
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