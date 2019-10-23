Марк-Андре Флёри вышел на седьмое место в НХЛ по победам среди голкиперов

«Вегас Голден Найтс» победил «Чикаго Блэкхокс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго завершилась серией буллитов, которая принесла победу гостям — 2:1.

Для голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флёри эта победа стала 446-й за карьеру в НХЛ. Канадский голкипер вышел на седьмое место в НХЛ по победам среди голкиперов, превзойдя результат Терри Савчука (445). Впереди Флёри располагает голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист (450).

Рекорд принадлежит Мартину Бродо (691), второе место занимает Патрик Руа (551), топ-3 замыкает Роберто Луонго (489).

В пятёрку лучших также входят Эд Бельфор (484) и Кёртис Джозеф (454). Все перечисленные голкиперы, кроме Лундквиста и Флёри, уже завершили карьеру.