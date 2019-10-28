Павлович — о серии поражений «Динамо» Мн: у белорусов есть черта терпеливости
Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович поделился мнением о неудачной серии команды. «Зубры» не побеждают восемь матчей подряд, в результате чего опустились на последнее место в Западной конференции КХЛ.
«Не сказал бы, что мы привыкли к проигрышам. Но у белорусов в менталитете есть некая черта терпеливости, способности приспосабливаться к обстоятельствам. Есть нации, которые на события реагируют более импульсивно, у нас же это вялотекущий процесс.
Стараемся с этим бороться: если есть какая-то проблема, решать её нужно сиюминутно, а не откладывать на потом. Не буду говорить за всех. За собой подобной черты или любви к поражениям не замечал, люблю все проблемы решать сразу», — цитирует Павловича пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
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