Кожевников: хорошо, что Кравцов вернулся в КХЛ. У нас всё меньше игровиков

Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возвращение форварда Виталия Кравцова в челябинский «Трактор».
«Очень хорошо, что этого молодого форварда забрали из Северной Америки. Кравцов — талант, но в прошлом сезоне было видно, что, в отличие от Михеева, он ещё по-спортивному не очень зол и не готов к битве за место в основном составе клуба НХЛ. Один-два сезона в КХЛ Кравцову точно не помешают, так что это хороший ход „Трактора“. Теперь самое главное, чтобы Кравцов после скомканной осени прилетел в Челябинск в нормальной форме. И чтобы тренер смог увидеть и реализовать все его лучшие качества.
Вытянет ли Кравцов „Трактор“? Знаете, в любом случае очень хорошо, что Кравцов уже в КХЛ. Меня огорчает, что в нашем хоккее всё меньше и меньше игровиков, которые могут что-то придумать и которые хоть чем-то напоминают Гусева, Панарина, Кучерова. Да, год назад в молодёжке блеснули три-четыре форварда во главе с Денисенко, но, к сожалению, на уровне КХЛ они прогрессируют медленно. Поэтому очень хорошо, что вернулся их партнёр по сборной Кравцов. Не знаю, спасёт ли он „Трактор“, но в КХЛ в целом будет повеселее», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
- 30 октября 2019
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