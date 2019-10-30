Вудкрофт: в КХЛ не прощают, если ты плохо играешь на пятаке

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с «Трактором» (1:4).
«С самого начала матча мы были слишком пассивны. Давали сопернику много пространства, игроки «Трактора» чувствовали себя уверенно, и они за счёт этого смогли реализовать свои моменты. Во втором периоде стали играть лучше, меньше позволяли сопернику, но плохо сыграли на пятаке. В этой лиге такого не прощают: если плохо сыграешь на «пятаке», тебя обязательно накажут. Третий период получился лучшим в этом матче, мы играли хорошо, создавали моменты, но, к сожалению, отставание в три шайбы стало тяжёлым грузом, с которым мы не смогли справиться. В концовке матча сыграли не слишком удачно, за что нас соперник наказал.
Сегодня большой айстайм получили молодые ребята, которым надо учиться и развиваться. Они получили много игрового времени из-за травм ведущих и опытных игроков. Молодые ребята благодаря таким тяжёлым играм набираются опыта, и это позитивный момент», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 30 октября 2019
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