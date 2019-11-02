А. Свечников — о голе-шедевре: этому трюку научил брат. Повтор посмотрел 100 раз
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал, какую роль сыграл брат, Евгений, в чудо-голе, который 19-летний россиянин забил в ворота «Калгари Флэймз». Евгений является форвардом системы «Детройт Ред Уингз».
«Я оказался за чужими воротами. Сразу в голову пришло, что можно попробовать закинуть шайбу над плечом вратарю. Попробовал — получилось. Повтор посмотрел уже, наверное, 100 раз.
Конечно, я видел, как Микаэль Гранлунд забивал. Но когда у брата, Евгения, на тренировке получилось, я, честно говоря, офигел. Подошёл к нему и попросил научить. Он показал, большое спасибо ему», — приводит слова Свечникова «Спорт Бизнес Online».
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
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За последние семь дней никто в НХЛ не забил больше, чем нападающий «Каролины».
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