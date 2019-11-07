Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 6 ноября 2019 года

6 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняли участие три российских хоккеиста.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Российский нападающий продлил результативную серию до шести матчей. В 13 матчах чемпионата на счету Артемия семь голов и семь передач. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами во втором отрезке. Для этого россиянину потребовалось 99 секунд. Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв впервые забил в нынешнем сезоне.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Панарин (н) «Рейнджерс» 1+1 +1 0 1 0 0 - 16.43 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+2 0 0 1 1 0 - 16.01 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 1+0 0 0 2 4 0 50% 15.21