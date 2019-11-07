Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 6 ноября 2019 года
6 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняли участие три российских хоккеиста.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Российский нападающий продлил результативную серию до шести матчей. В 13 матчах чемпионата на счету Артемия семь голов и семь передач. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами во втором отрезке. Для этого россиянину потребовалось 99 секунд. Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв впервые забил в нынешнем сезоне.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|1+1
|+1
|0
|1
|0
|0
|-
|16.43
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+2
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|16.01
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|0
|0
|2
|4
|0
|50%
|15.21
Панарин выдал один из лучших стартов карьеры в «Рейнджерс» за 10 лет
- 7 ноября 2019
-
08:25
-
08:07
-
07:45
-
07:23
-
07:14
-
07:02
-
06:54
-
06:46
-
06:37
-
05:50
-
05:44
- 6 ноября 2019
-
23:48
-
23:27
-
23:12
-
22:42
-
22:03
-
21:43
-
21:21
-
20:59
-
20:24
-
20:19
-
19:37
-
19:26
-
18:59
-
18:40
-
18:33
-
17:55
-
17:38
-
17:09
-
16:39
-
16:29
-
15:56
-
15:30
-
15:27
-
14:40
Партнерский контент