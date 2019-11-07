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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 6 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 6 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

6 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняли участие три российских хоккеиста.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Российский нападающий продлил результативную серию до шести матчей. В 13 матчах чемпионата на счету Артемия семь голов и семь передач. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами во втором отрезке. Для этого россиянину потребовалось 99 секунд. Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв впервые забил в нынешнем сезоне.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Панарин (н)«Рейнджерс»1+1+10100-16.43
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+200110-16.01
Барбашёв (н)«Сент-Луис»1+00024050%15.21
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