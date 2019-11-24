Куинн: когда играем отстойно, то играем отстойно. Когда боремся, играем до конца

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (6:5). «Синерубашечники» проигрывали 0:4, однако смогли одержать важную победу, реабилитировавшись за поражение в матче с «Оттавой Сенаторз» (1:4).

«Не буду прятаться за слова. Когда мы играем отстойно, то играем отстойно. Когда мы боремся с бедой и сражаемся с неприятностями, то говорим, что будем биться до конца. Мы старались перевернуть ситуацию, не ходили вокруг неё на цыпочках. Нам просто нужно понимать, что если в начале матча с нами происходят разные неприятности, то остановить их будет нелегко



Почему не стал менять Георгиева? Когда в таком матче и на таком стадионе вводишь человека в игру, это может «зажечь» трибуны и станет ещё сложнее. Надо же пройти через туннель, поднимется большой шум», — сказал Куинн.

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