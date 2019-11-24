Куинн: когда играем отстойно, то играем отстойно. Когда боремся, играем до конца

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (6:5). «Синерубашечники» проигрывали 0:4, однако смогли одержать важную победу, реабилитировавшись за поражение в матче с «Оттавой Сенаторз» (1:4).
«Не буду прятаться за слова. Когда мы играем отстойно, то играем отстойно. Когда мы боремся с бедой и сражаемся с неприятностями, то говорим, что будем биться до конца. Мы старались перевернуть ситуацию, не ходили вокруг неё на цыпочках. Нам просто нужно понимать, что если в начале матча с нами происходят разные неприятности, то остановить их будет нелегко
Почему не стал менять Георгиева? Когда в таком матче и на таком стадионе вводишь человека в игру, это может «зажечь» трибуны и станет ещё сложнее. Надо же пройти через туннель, поднимется большой шум», — сказал Куинн.
- 24 ноября 2019
-
08:30
-
08:16
-
08:00
-
07:41
-
07:20
-
07:00
-
06:39
-
06:38
-
06:21
-
06:21
-
06:12
-
06:07
-
06:01
-
05:49
-
04:58
-
04:52
-
04:42
-
02:54
-
02:21
- 23 ноября 2019
-
23:54
-
23:25
-
22:59
-
22:27
-
21:48
-
21:44
-
21:16
-
20:51
-
20:28
-
20:17
-
20:13
-
20:08
-
19:56
-
19:32
-
19:26
-
19:04