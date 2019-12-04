К. Семёнов – о 2:5: не вижу каких-то оправданий для «Авангарда»
Нападающий омского «Авангарда» Кирилл Семёнов подвёл итоги проигранного матча с «Сибирью» (2:5).
«Ничего не сказалось на поражении. Пропустили голы, плохо играли, в обороне в том числе. Нам нужно было играть в свой хоккей. Не считаю, что «сибирское дерби» было невовремя для «Авангарда». Все команды подуставшие, у всех столько же игр, сколько и у нас. Я не вижу каких-то оправданий.
Воодушевлён ли выбором болельщиков на Матч звёзд и вызовом в сборную? Конечно, я рад обоим событиям. Сейчас сборная на первом месте, игры уже скоро начинаются. Человек всегда рад, когда его заслуги видят тренеры национальной команды и болельщики», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
«Сибирь» выиграла третий матч подряд, победив «Авангард»
- 4 декабря 2019
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