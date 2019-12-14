Сможет ли сборная России обыграть Чехию на Кубке Первого канала?
Сегодня, 14 декабря, сборная России проведёт второй матч на домашнем Кубке Первого канала. Соперник — сборная Чехии. Начало матча — в 15:00 мск. «Чемпионат» предлагает читателям угадать исход встречи.
Турнирное положение и результаты всех матчей Кубка Первого канала — 2019
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Принять участие в опросе можно на "Рамблере".
Ворота сборной России будет защищать голкипер ЦСКА Илья Сорокин. В дебютной встрече на турнире, со шведами, ворота сборной России защищал Александр Самонов, но его заменили на Сорокина после трёх пропущенных шайб. В том матче россияне уступили со счётом 3:4. На предматчевой тренировке российская команда занималась в следующих сочетаниях.
Сорокин: у Швеции было не так много шансов, но они всё забили
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Второй матч команды Алексея Кудашова на домашнем этапе Евротура. Всё самое интересное – в нашем онлайне.
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