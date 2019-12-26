Календарь игр молодёжной сборной России на МЧМ-2020
Сегодня, 26 декабря, стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года.
Сборная России проведёт четыре матча на групповом этапе.
26.12.
17:00 (мск). Чехия U20 – Россия U20
28.12.
21:00. Россия U20 – Канада U20
29.12.
21:00. США U20 – Россия U20
31.12.
17:00. Россия U20 – Германия U20.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года
В преддверии турнира сборная России тренировалась в следующих сочетаниях:
Вратари: Мифтахов, Исаев, Аскаров;
«Белые»: Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Александров;
«Синие»: Мисюль – Замула, Соколов – Воронков – Дорофеев;
«Красные»: Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;
«Зелёные»: Малышев – Телегин, Комиссаров – Соркин;
«Оранжевые»: Зоркин – Гордеев, Грошев – Круглов – Шабловский.
«Группа серьёзная, матчи с Канадой и США пойдут на пользу». Интервью с Брагиным перед МЧМ
Выбор состава, подготовка к турниру, появление Ларионова и Хабибулина – в большом интервью с главным тренером молодёжной сборной России.
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