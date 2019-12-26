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Календарь игр молодёжной сборной России на МЧМ-2020

Календарь игр молодёжной сборной России на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 26 декабря, стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года.

Сборная России проведёт четыре матча на групповом этапе.

26.12.
17:00 (мск). Чехия U20 – Россия U20

28.12.
21:00. Россия U20 – Канада U20

29.12.
21:00. США U20 – Россия U20

31.12.
17:00. Россия U20 – Германия U20.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года

В преддверии турнира сборная России тренировалась в следующих сочетаниях:

Вратари: Мифтахов, Исаев, Аскаров;
«Белые»: Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Александров;
«Синие»: Мисюль – Замула, Соколов – Воронков – Дорофеев;
«Красные»: Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;
«Зелёные»: Малышев – Телегин, Комиссаров – Соркин;
«Оранжевые»: Зоркин – Гордеев, Грошев – Круглов – Шабловский.

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