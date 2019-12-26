Календарь игр молодёжной сборной России на МЧМ-2020

Сегодня, 26 декабря, стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года.



Сборная России проведёт четыре матча на групповом этапе.



26.12.

17:00 (мск). Чехия U20 – Россия U20



28.12.

21:00. Россия U20 – Канада U20



29.12.

21:00. США U20 – Россия U20



31.12.

17:00. Россия U20 – Германия U20.



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года



В преддверии турнира сборная России тренировалась в следующих сочетаниях:



Вратари: Мифтахов, Исаев, Аскаров;

«Белые»: Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Александров;

«Синие»: Мисюль – Замула, Соколов – Воронков – Дорофеев;

«Красные»: Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;

«Зелёные»: Малышев – Телегин, Комиссаров – Соркин;

«Оранжевые»: Зоркин – Гордеев, Грошев – Круглов – Шабловский.

«Группа серьёзная, матчи с Канадой и США пойдут на пользу». Интервью с Брагиным перед МЧМ Выбор состава, подготовка к турниру, появление Ларионова и Хабибулина – в большом интервью с главным тренером молодёжной сборной России.