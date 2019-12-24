ХК «Сочи» выменял у «Нефтехимика» нападающего Рыбакова

Нападающий Александр Рыбаков, начинавший сезон в «Нефтехимике», пополнил состав ХК «Сочи», сообщает официальный сайт «леопардов». Нижнекамцы получили за игрока денежную компенсацию. Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона-2019/20.
Рыбаков — воспитанник казанского хоккея. Начал профессиональную карьеру в сезоне-2001/02 в дубле «Ак Барса», который выступал в Первой лиге России. В сезоне-2005/06 форварду удалось не только закрепиться в основной команде казанцев, но и с ходу завоевать с «барсами» золотые медали Суперлиги.
Лучшие показатели в плане результативности Рыбаков продемонстрировал в сезоне-2008/09, когда выступал за ХК «Рысь» из Подмосковья. В Высшей лиге игрок набрал 46 (15+31) очков в 44 матчах, что не осталось незамеченным в московском «Спартаке», куда форвард перебрался во второй половине того же сезона.
В Континентальной хоккейной лиге 34-летний Рыбаков играл за «Спартак», «Северсталь», «Атлант», «Югру», «Витязь», «Автомобилист», «Трактор», «Динамо» (Москва) и «Нефтехимик». Всего в КХЛ нападающий провёл 528 матчей, в которых набрал 161 (56+105) очко.
- 24 декабря 2019
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