Сегодня, 4 января, сборная России проведёт полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Швеции. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Расписание четвертьфиналов молодёжного чемпионата мира — 2020



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ-2020?».

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Ранее в 1/4 финала сборная России взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1. В составе российской команды дубль в активе Дмитрия Воронкова, ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен.



Шведы разгромили Чехию со счётом 5:0. Дубль у Нильса Хёгландера, ещё одна шайба на счету Хуго Густафссона. В третьем периоде штрафной бросок реализовал защитник Виктор Сёдерстрём. Окончательный счёт установил Давид Густафссон. Матч на ноль провёл основной голкипер младших «тре крунур» Хуго Альнефельт.