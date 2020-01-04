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Как сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ-2020?

Как сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ-2020?
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 4 января, сборная России проведёт полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Швеции. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Расписание четвертьфиналов молодёжного чемпионата мира — 2020

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ-2020?».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Ранее в 1/4 финала сборная России взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1. В составе российской команды дубль в активе Дмитрия Воронкова, ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен.

Шведы разгромили Чехию со счётом 5:0. Дубль у Нильса Хёгландера, ещё одна шайба на счету Хуго Густафссона. В третьем периоде штрафной бросок реализовал защитник Виктор Сёдерстрём. Окончательный счёт установил Давид Густафссон. Матч на ноль провёл основной голкипер младших «тре крунур» Хуго Альнефельт.

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