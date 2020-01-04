Сегодня, 4 января, сборная России проведёт полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Швеции. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Расписание четвертьфиналов молодёжного чемпионата мира — 2020
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ-2020?».
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
Ранее в 1/4 финала сборная России взяла верх над Швейцарией со счётом 3:1. В составе российской команды дубль в активе Дмитрия Воронкова, ещё одну шайбу забросил Александр Хованов. У швейцарцев отличился Гаэтан Жобен.
Шведы разгромили Чехию со счётом 5:0. Дубль у Нильса Хёгландера, ещё одна шайба на счету Хуго Густафссона. В третьем периоде штрафной бросок реализовал защитник Виктор Сёдерстрём. Окончательный счёт установил Давид Густафссон. Матч на ноль провёл основной голкипер младших «тре крунур» Хуго Альнефельт.
- 4 января 2020
-
13:15
-
13:00
-
12:46
-
12:26
-
12:09
-
11:30
-
11:29
-
11:23
-
10:22
-
09:29
-
09:25
-
08:45
-
08:20
-
07:17
-
07:00
-
06:54
-
06:20
-
05:13
- 3 января 2020
-
23:43
-
23:20
-
22:29
-
22:19
-
22:09
-
22:05
-
21:57
-
21:51
-
21:23
-
21:19
-
21:07
-
20:50
-
20:33
-
20:28
-
20:16
-
20:11
-
20:11