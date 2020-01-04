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Флёри отказался от участия в Матче звёзд НХЛ

Флёри отказался от участия в Матче звёзд НХЛ
Хоккей 0

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри не примет участия в Матче звёзд НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Напомним, Матч звёзд состоится 25 января в Сент-Луисе.

О причинах такого решения Флёри пока ничего не известно. До этого Флёри уже принимал участие в четырёх Матчах звёзд Национальной хоккейной лиги.

В составе сборной Тихоокеанского дивизиона Флёри заменит голкипер «Ванкувер Кенакс» Якоб Маркстрем.

Таким образом, Флёри будет вынужден пропустить одну встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в качестве наказания за отказ от участия в Матче звёзд. Флёри пропустит либо встречу с «Бостоном» 21 января, которая будет последней перед Матчем звёзд, либо первую игру после него — с «Каролиной» 31 января.

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