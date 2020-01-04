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Статистика первого периода полуфинального матча МЧМ-2020 Швеция — Россия

Статистика первого периода полуфинального матча МЧМ-2020 Швеция — Россия
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В матче сборных Швеции и России в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею завершился первый период. Россияне ведут — 3:2.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия.

Статистика первого периода матча Швеция — Россия:

Броски в створ: 7-16
Вбрасывания: 9-5
Штраф: 29-2
Реализация: 1/1 — 2/3.

Стартовые составы:

Швеция

Альнефельт (Элиассон);
Сёдерстрём — Сандин, Фагемо — Густафссон — Хёгландер;
Лундквист — Гиннинг, Берггрен — Бек — Пашич;
Бьёрнфот — Броберг, Хольц — Хенрикссон — Рэймонд;
Норлиндер, Эберг — Густафссон — Нессен, Эрикссон.

Россия:

Аскаров (Мифтахов);
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

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