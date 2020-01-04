Статистика первого периода полуфинального матча МЧМ-2020 Швеция — Россия

В матче сборных Швеции и России в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею завершился первый период. Россияне ведут — 3:2.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия.



Статистика первого периода матча Швеция — Россия:



Броски в створ: 7-16

Вбрасывания: 9-5

Штраф: 29-2

Реализация: 1/1 — 2/3.



Стартовые составы:



Швеция



Альнефельт (Элиассон);

Сёдерстрём — Сандин, Фагемо — Густафссон — Хёгландер;

Лундквист — Гиннинг, Берггрен — Бек — Пашич;

Бьёрнфот — Броберг, Хольц — Хенрикссон — Рэймонд;

Норлиндер, Эберг — Густафссон — Нессен, Эрикссон.



Россия:



Аскаров (Мифтахов);

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.



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