Статистика второго периода полуфинального матча МЧМ-2020 Швеция — Россия

В матче сборных Швеции и России в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею завершился второй период. После 40 минут игры счёт 3:3.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия.



Статистика второго периода матча Швеция — Россия:



Броски в створ: 11-16

Вбрасывания: 16-8

Штраф: 6-14

Реализация: 1/2 — 0/3.



Стартовые составы:



Швеция



Альнефельт (Элиассон);

Сёдерстрём — Сандин, Фагемо — Густафссон — Хёгландер;

Лундквист — Гиннинг, Берггрен — Бек — Пашич;

Бьёрнфот — Броберг, Хольц — Хенрикссон — Рэймонд;

Норлиндер, Эберг — Густафссон — Нессен, Эрикссон.



Россия:



Аскаров (Мифтахов);

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

Россия проигрывает Швеции в полуфинале МЧМ! Мифтахов заменил Аскарова. LIVE Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швеция на молодёжном чемпионате мира.