Статистика второго периода полуфинального матча МЧМ-2020 Швеция — Россия

В матче сборных Швеции и России в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею завершился второй период. После 40 минут игры счёт 3:3.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия.
Статистика второго периода матча Швеция — Россия:
Броски в створ: 11-16
Вбрасывания: 16-8
Штраф: 6-14
Реализация: 1/2 — 0/3.
Стартовые составы:
Швеция
Альнефельт (Элиассон);
Сёдерстрём — Сандин, Фагемо — Густафссон — Хёгландер;
Лундквист — Гиннинг, Берггрен — Бек — Пашич;
Бьёрнфот — Броберг, Хольц — Хенрикссон — Рэймонд;
Норлиндер, Эберг — Густафссон — Нессен, Эрикссон.
Россия:
Аскаров (Мифтахов);
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.
- 4 января 2020
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