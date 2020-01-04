Сандин: если честно, эмоции у меня просто дерьмовые
Защитник молодёжной сборной Швеции Расмус Сандин после матча 1/2 финала молодёжного чемпионата мира со сборной России признался, что ему тяжело даётся осознание результата. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу россиян, которые забросили победную шайбу в овертайме.
«Если честно, эмоции у меня просто дерьмовые», — приводит слова Сандина журналист TSN Марк Мастерс.
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча Россия — Швеция.
Сандин стал автором дубля. Именно он открыл счёт, а затем сравнял его (3:3).
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею
В финале сборная России сыграет с победителем матча Канада — Финляндия.
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