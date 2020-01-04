Сандин: если честно, эмоции у меня просто дерьмовые

Защитник молодёжной сборной Швеции Расмус Сандин после матча 1/2 финала молодёжного чемпионата мира со сборной России признался, что ему тяжело даётся осознание результата. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу россиян, которые забросили победную шайбу в овертайме.

«Если честно, эмоции у меня просто дерьмовые», — приводит слова Сандина журналист TSN Марк Мастерс.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча Россия — Швеция.

Сандин стал автором дубля. Именно он открыл счёт, а затем сравнял его (3:3).

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею

В финале сборная России сыграет с победителем матча Канада — Финляндия.