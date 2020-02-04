Порядин: перевод из олимпийской сборной в главную психологически не сказался
Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин поделился впечатлениями от своего перевода из олимпийской в главную национальную команду.
«Только утром узнал, что меня перевели из олимпийской сборной в национальную. Психологически это никак на мне не сказалось. Любой вызов очень приятен, и я взбодрился ещё больше. Это будет интересный опыт. На этап Евротура заявлено много молодых ребят, думаю, что это пойдёт на благо. Парни в своих клубах уже на ведущих ролях, поэтому смотреть на их возраст не стоит. Все знают, что нужно делать – придерживаться тактики тренерского штаба. Лично мне с каждым из тренеров будет интересно поработать. Они все с большим багажом знаний, и я с нетерпением жду этого опыта», — цитирует Порядина официальный сайт КХЛ.
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Команда Алексея Кудашова, усиленная Валерием Брагиным, отправилась на третий этап Евротура в экспериментальном составе.
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