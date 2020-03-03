НХЛ приняла решение не менять правило использования экстренного голкипера

Национальная хоккейная лига не будет менять правило использования экстренного вратаря, сообщается на официальном сайте организации. Это решение было принято на ежегодной встрече генеральных менеджеров лиги во Флориде.

«Было много дискуссий. Главный их результат – текущее состояние дел. И оно всех устраивает. Возникло много шума из ничего, но в итоге получилась хорошая и интересная человеческая история», – сказал вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл.

Вопрос оказался в центре внимания после того, как 42-летний заливщик льда Дэвид Эйрс сыграл за «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3). Он вошёл в игру после травм обоих заявленных на матч вратарей «Харрикейнс» – Джеймса Раймера и Петра Мразека. На совещании генменеджеров обсуждалось предложение задействовать в подобных ситуациях третьего голкипера команды.

В НХЛ обсудят правило дежурного запасного вратаря после случая с Эйрсом