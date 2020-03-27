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Пять самых ярких матчей в истории плей-офф КХЛ 27 марта

Пять самых ярких матчей в истории плей-офф КХЛ 27 марта
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, которые были сыграны 27 марта.

2009 год. «Динамо» М — «Ак Барс» — 1:3 (шестой матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 6-й матч
27 марта 2009, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Калюжный – 20:50' (5x5)   1:1 Бадюков (Петров, Никулин) – 33:32' (5x5)   1:2 Петров (Бадюков) – 45:54' (5x5)   1:3 Хентунен (Казионов, Капанен) – 58:34' (en)

Казанский клуб одержал четвёртую победу в серии и пробился в финал Кубка Гагарина. Впоследствии в финале команда Зинэтулы Билялетдинова обыграет «Локомотив».

2010 год. «Спартак» — «Локомотив» — 1:8 (шестой матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
27 марта 2010, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 8
Локомотив
Ярославль
0:1 Михнов (Галимов) – 04:13' (5x5)   0:2 Михнов (Вашичек) – 24:59' (5x5)   0:3 Вашичек (Иргл, Михнов) – 33:59' (5x5)   0:4 Клюкин (Чурилов, Галимов) – 34:36' (5x5)   1:4 Баранка (Костючёнок, Людучин) – 37:50' (5x5)   1:5 Гуськов (Михнов, Иргл) – 39:30' (5x4)   1:6 Зедник (Клюкин, Васильев) – 44:21' (5x5)   1:7 Чурилов (Зедник) – 54:05' (4x4)   1:8 Гуськов (Михнов) – 55:02' (4x4)

Команда Милоша Ржиги не сумела навязать борьбу ярославцам в шестом матче серии. Подопечные Петра Воробьёва забросили восемь шайб и пробились в финал Запада.

2013 год. «Трактор» — «Ак Барс» — 1:0 2ОТ (третий матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
27 марта 2013, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 0
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Глинкин (Рябыкин) – 98:59' (5x5)

Заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать практически 100 минут игрового времени. За 61 секунду до конца второго овертайма Антон Глинкин въехал в чужую зону, немного сместился в центр и роскошнейшим броском под перекладину заставил капитулировать Константина Барулина.

2017 год. «Локомотив» — СКА — 1:2 ОТ (третий матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
27 марта 2017, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Красковский – 17:10' (5x5)   1:1 Гусев (Белов, Шипачёв) – 51:59' (5x4)   1:2 Барабанов (Коскиранта) – 65:58' (5x5)

На протяжении большей части встречи хозяева вели в счёте с минимальным перевесом, однако в третьем периоде получили ряд удалений, одним из которых воспользовался Никита Гусев. Удаление до конца матча получил и главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов. В овертайме гости дожали соперника.

2018 год. «Салават Юлаев» — Трактор— 1:2 (седьмой матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
27 марта 2018, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Умарк – 12:55' (5x5)   1:1 Йюнге (Щехура, Бэйлен) – 18:18' (5x5)   1:2 Виделль (Щехура, Йюнге) – 38:00' (5x4)

Шайба Линуса Виделля и невероятная игра голкипера Павла Францоуза вывели команду Анвара Гатиятуллина в финал Востока.

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