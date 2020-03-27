Пять самых ярких матчей в истории плей-офф КХЛ 27 марта

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, которые были сыграны 27 марта.

2009 год. «Динамо» М — «Ак Барс» — 1:3 (шестой матч серии)

Казанский клуб одержал четвёртую победу в серии и пробился в финал Кубка Гагарина. Впоследствии в финале команда Зинэтулы Билялетдинова обыграет «Локомотив».

2010 год. «Спартак» — «Локомотив» — 1:8 (шестой матч серии)

Команда Милоша Ржиги не сумела навязать борьбу ярославцам в шестом матче серии. Подопечные Петра Воробьёва забросили восемь шайб и пробились в финал Запада.

2013 год. «Трактор» — «Ак Барс» — 1:0 2ОТ (третий матч серии)

Заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать практически 100 минут игрового времени. За 61 секунду до конца второго овертайма Антон Глинкин въехал в чужую зону, немного сместился в центр и роскошнейшим броском под перекладину заставил капитулировать Константина Барулина.

2017 год. «Локомотив» — СКА — 1:2 ОТ (третий матч серии)

На протяжении большей части встречи хозяева вели в счёте с минимальным перевесом, однако в третьем периоде получили ряд удалений, одним из которых воспользовался Никита Гусев. Удаление до конца матча получил и главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов. В овертайме гости дожали соперника.

2018 год. «Салават Юлаев» — Трактор— 1:2 (седьмой матч серии)

Шайба Линуса Виделля и невероятная игра голкипера Павла Францоуза вывели команду Анвара Гатиятуллина в финал Востока.