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Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 4 апреля

Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 4 апреля
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 4 апреля.

2010 год. «Локомотив» — ХК МВД — 4:6 (третий матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
04 апреля 2010, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 6
ХК МВД
Московская область
0:1 Фёдоров (Столяров) – 05:35' (5x5)   0:2 Угаров (Цветков) – 06:13' (5x5)   1:2 Гуськов (Васильев, Руденко) – 12:02' (5x3)   1:3 Волков – 22:32' (5x5)   2:3 Чурилов (Вишневский, Галимов) – 24:43' (5x5)   2:4 Бабенко (Великов, Зайнуллин) – 26:40' (5x5)   3:4 Аникеенко (Руденко, Кирюхин) – 31:18' (5x4)   3:5 Эллисон (Цветков, Штрбак) – 39:29' (5x3)   3:6 Фёдоров (Тертышный) – 48:33' (4x5)   4:6 Галимов (Вишневский) – 52:10' (4x5)

Подопечные Олега Знарка одержали победу в результативном матче и повели в серии — 2-1.

2013 год. «Ак Барс» — «Трактор» — 1:2 (седьмой матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 7-й матч
04 апреля 2013, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Антипов (Куинт, Костицын) – 31:18' (5x4)   1:1 Песонен (Обухов, Иммонен) – 54:08' (5x5)   1:2 Костицын (Контиола, Якуценя) – 59:31' (5x5)

Шайба Андрея Костицына за 29 секунд до конца третьего периода принесла победу чёрно-белым в матче и серии. «Трактор», проигрывая в ходе серии со счётом 1-3, одержал три победы подряд и вышел в финал розыгрыша Кубка Гагарина.

2015 год. «Ак Барс» — «Сибирь» — 1:0 ОТ (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
04 апреля 2015, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
ОТ
Сибирь
Новосибирск
1:0 Глухов (Варнаков) – 66:22' (5x5)

На седьмой минуте овертайма Михаил Глухов выкатился на ударную позицию и хитрым кистевым броском отправил шайбу в ближний угол. «Ак Барс» одержал минимальную победу в пятом матче противостояния и выиграл серию — 4-1.

2018 год. ЦСКА — СКА — 2:1 (четвёртый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
04 апреля 2018, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Войнов (Херсли, Шипачёв) – 33:30' (5x4)   1:1 Робинсон (Григоренко, Попов) – 40:37' (4x4)   2:1 Ничушкин (Андронов) – 42:54' (5x5)

Автором победного гола стал Валерий Ничушкин. Московские «армейцы» сравняли счёт в серии, сделав его 2-2.

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