Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 4 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 4 апреля.
2010 год. «Локомотив» — ХК МВД — 4:6 (третий матч серии)
Подопечные Олега Знарка одержали победу в результативном матче и повели в серии — 2-1.
2013 год. «Ак Барс» — «Трактор» — 1:2 (седьмой матч серии)
Шайба Андрея Костицына за 29 секунд до конца третьего периода принесла победу чёрно-белым в матче и серии. «Трактор», проигрывая в ходе серии со счётом 1-3, одержал три победы подряд и вышел в финал розыгрыша Кубка Гагарина.
2015 год. «Ак Барс» — «Сибирь» — 1:0 ОТ (пятый матч серии)
На седьмой минуте овертайма Михаил Глухов выкатился на ударную позицию и хитрым кистевым броском отправил шайбу в ближний угол. «Ак Барс» одержал минимальную победу в пятом матче противостояния и выиграл серию — 4-1.
2018 год. ЦСКА — СКА — 2:1 (четвёртый матч серии)
Автором победного гола стал Валерий Ничушкин. Московские «армейцы» сравняли счёт в серии, сделав его 2-2.
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