Умарк: в Швеции не так много людей тестируют, если заболел, просто лечишься дома

Шведский нападающий Линус Умарк рассказал о ситуации с коронавирусом в своей стране.

«Сижу дома, выхожу только на прогулки. Карантин в стране не введён, но все остаются дома. В Швеции не так много людей тестируют, если заболел, просто лечишься дома. Если тебе стало совсем плохо, тогда уже едешь в больницу и проверяешься на вирус. Знаю несколько людей, которые, возможно, переболели.

Как отношусь к тому, что КХЛ не так быстро среагировала на угрозу эпидемии? Я могу понять лигу, в то время ситуация в России была не такой плохой. Но сейчас, как видите, всё очень быстро распространяется, так что отменить сезон было правильным решением. Не знаю, сколько у вас сейчас заражённых, но их много. 7000? (Сейчас уже более 20 тыс… – Прим. «Чемпионата».) Это по официальным данным. В Швеции официально 6000, но думаю, на самом деле не меньше миллиона», — сказал Умарк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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