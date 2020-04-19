19 апреля в разные годы СКА, «Металлург» и ЦСКА стали обладателями Кубка Гагарина

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 19 апреля. В этот день завершились три финальные серии плей-офф. Чемпионами стали СКА, магнитогорский «Металлург» и ЦСКА.

2015 год. «Ак Барс» — СКА 1:6 (пятый матч серии)

В пятом матче серии СКА обеспечил себе успех ещё в первом периоде: Джимми Эрикссон, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов и Алексей Поникаровский забросили шайбы в ворота «Ак Барса». Во втором периоде капитан СКА оформил дубль, а Михаил Глухов отыграл одну шайбу. Окончательный счёт встречи установил Роман Червенка на 59-й минуте.

2016 год. ЦСКА — «Металлург» 1:3 (седьмой матч серии)

У уральцев дубль на счету Евгения Тимкина, ещё один гол в активе Криса Ли, а «армейцы» ответили точным броском Максима Мамина. «Металлург» выиграл серию — 4-3 и во второй раз завоевал Кубок Гагарина.

2019 год. «Авангард» — ЦСКА 2:3 ОТ (четвёртый матч серии)

«Ястребы» выигрывали — 2:0, но не смогли удержать преимущество, а в дополнительное время Мамин забросил победную шайбу. ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-0.