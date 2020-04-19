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19 апреля в разные годы СКА, «Металлург» и ЦСКА стали обладателями Кубка Гагарина

19 апреля в разные годы СКА, «Металлург» и ЦСКА стали обладателями Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 19 апреля. В этот день завершились три финальные серии плей-офф. Чемпионами стали СКА, магнитогорский «Металлург» и ЦСКА.

2015 год. «Ак Барс» — СКА 1:6 (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
19 апреля 2015, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Эрикссон – 01:13' (5x5)   0:2 Ковальчук (Панарин, Шипачёв) – 06:31' (5x4)   0:3 Дадонов – 10:44' (5x5)   0:4 Поникаровский (Хохряков, Белов) – 14:05' (5x5)   1:4 Глухов (Врана, Медведев) – 21:17' (5x5)   1:5 Ковальчук (Торесен) – 22:03' (5x5)   1:6 Червенка (Панарин, Белов) – 58:57' (5x5)

В пятом матче серии СКА обеспечил себе успех ещё в первом периоде: Джимми Эрикссон, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов и Алексей Поникаровский забросили шайбы в ворота «Ак Барса». Во втором периоде капитан СКА оформил дубль, а Михаил Глухов отыграл одну шайбу. Окончательный счёт встречи установил Роман Червенка на 59-й минуте.

2016 год. ЦСКА — «Металлург» 1:3 (седьмой матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 7-й матч
19 апреля 2016, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Тимкин (Ли) – 12:55' (5x5)   1:1 Мамин (Киселевич, Плэтт) – 35:54' (5x5)   1:2 Ли (Зарипов, Коварж) – 38:57' (5x5)   1:3 Тимкин – 59:17' (en)

У уральцев дубль на счету Евгения Тимкина, ещё один гол в активе Криса Ли, а «армейцы» ответили точным броском Максима Мамина. «Металлург» выиграл серию — 4-3 и во второй раз завоевал Кубок Гагарина.

2019 год. «Авангард» — ЦСКА 2:3 ОТ (четвёртый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
19 апреля 2019, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Шумаков (Широков) – 12:51' (5x4)   2:0 Франсон (Емелин, Бек) – 17:11' (4x4)   2:1 Капризов (Телегин) – 23:47' (5x5)   2:2 Окулов (Попов) – 57:12' (5x5)   2:3 Мамин (Дальбек, Робинсон) – 77:44' (5x5)

«Ястребы» выигрывали — 2:0, но не смогли удержать преимущество, а в дополнительное время Мамин забросил победную шайбу. ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-0.

«Авангард» деклассировал бы Кубок Гагарина своей победой»
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