Каменский: Григоренко может стать в «Коламбусе» форвардом из топ-6

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением относительно перспектив Михаила Григоренко в НХЛ. Российский форвард ЦСКА подписал однолетний контракт с клубом «Коламбус Блю Джекетс» на $ 1,2 млн, который вступит в силу, когда в НХЛ откроется окно переходов.
«Наверняка Михаила Григоренко брали и подписывали в «Коламбус» с тем условием, чтобы отвести ему определённую роль в команде. Михаил уже играл в Северной Америке, его там знают, он знаком с местной спецификой и местными реалиями. Клуб выбрал ему, предложил и согласовал с игроком определённые условия, потому что знает о возможностях Григоренко. Остаётся только пожелать российскому нападающему удачи. Судя по тому, как Михаил играл в России за ЦСКА и сборную, он вполне может стать в «Коламбусе» форвардом из топ-6», — сказал Каменский «Чемпионату».
В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский форвард забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности "+16". В четырёх матчах плей-офф на счету Михаила 2 (1+1) очка.
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