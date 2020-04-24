Жарков — о завершении сезона: верили, что «Салават» сможет выйти в финал

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков прокомментировал решение КХЛ о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за коронавируса.

«У многих команд были шансы пройти далеко. Каждый из нас в душе верил, что мы можем быть как минимум в финале.

Если весь мир решил завершить чемпионаты, это правильно. Проводить плей-офф без двух команд, думаю, было бы не особенно верно. Осталось только распределить места – условно, под звёздочкой, грубо говоря. Учитывая первый раунд, чтобы какие-то места у команд остались. Условно, ЦСКА стал бы чемпионом России, «Ак Барс» выиграл бы серебро, а бронзу получили все оставшиеся в плей-офф команды, чтобы был фэйр-плей», — приводит слова Жаркова «Russian Hockey Style».