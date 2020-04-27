Курносов: никаких задолженностей у «Салавата» нет и в ближайшее время не будет

Генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Александр Курносов прокомментировал информацию о финансовых проблемах клуба.



«Была задержка по зарплате, около недели. Мы предупредили игроков об этом. Она носила технический характер. На данный момент все задолженности погашены. Надеемся, в будущем этого не повторится и финансирование будет носить устойчивый характер. Республика нас очень сильно поддерживает. Всегда говорит, что «Салават Юлаев» был, есть и будет и никаких трудностей в дальнейшем не будет.



Информация о долговой яме клуба? Я бы не сказал, что клуб попал в долговую яму. Ещё раз повторю, что на данный момент никаких задолженностей перед игроками у «Салавата Юлаева» нет. Я думаю, что в ближайшее время их не будет.



На самом деле сейчас все считают деньги. И лига устанавливает жёсткий потолок зарплат. 30 апреля будет совет директоров, где это решение либо примут окончательно, либо не примут. На данный момент мы исходим из того, что потолок примут. И тем самым лига очень много клубов уравняет, потому что бюджет по потолку будет одинаковый. И здесь уже на первой план будет выходить спортивный менеджмент. Наш спортивный менеджмент во главе с Василием Чижовым трудится 24 часа в сутки, формирует команду на следующий сезон, ищет необходимых игроков. Поэтому я не думаю, что мы вернёмся к бледному варианту «Салавата Юлаева». Исходим из того, что у клуба есть свой стиль. Мы будем стараться его поддерживать, чтобы была весёлая, интересная команда с хорошо подобранным коллективом», — цитирует функционера группа телеканала БСТ в социальной сети «ВКонтакте».

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