Sportsnet: Сезон в АХЛ не будет доигран

Руководство Американской хоккейной лиги склоняется к тому, чтобы досрочно завершить игровой сезон в связи с пандемией коронавируса, сообщает Sportsnet со ссылкой на Associated Press.

По информации источника вполне вероятно, что уже в ближайшее время руководство АХЛ объявит об отмене оставшейся части сезона. Ранее лига заявляла, что не возобновит сезон раньше мая, а инсайдеры уже в марте информировали о намерениях не продолжать текущий сезон.

АХЛ, главная юниорская лига Канады (CHL) и главная юниорская лига США (USHL) из-за угрозы распространения коронавируса приостановили проведение чемпионатов 12 марта — в тот же день, когда это сделала НХЛ.



3 марта президент США Дональд Трамп из-за угрозы распространения коронавируса объявил режим чрезвычайной ситуации.

АХЛ заявила, что не возобновит сезон раньше мая