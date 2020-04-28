Sportsnet: Сезон в АХЛ не будет доигран

Руководство Американской хоккейной лиги склоняется к тому, чтобы досрочно завершить игровой сезон в связи с пандемией коронавируса, сообщает Sportsnet со ссылкой на Associated Press.
По информации источника вполне вероятно, что уже в ближайшее время руководство АХЛ объявит об отмене оставшейся части сезона. Ранее лига заявляла, что не возобновит сезон раньше мая, а инсайдеры уже в марте информировали о намерениях не продолжать текущий сезон.
АХЛ, главная юниорская лига Канады (CHL) и главная юниорская лига США (USHL) из-за угрозы распространения коронавируса приостановили проведение чемпионатов 12 марта — в тот же день, когда это сделала НХЛ.
3 марта президент США Дональд Трамп из-за угрозы распространения коронавируса объявил режим чрезвычайной ситуации.
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