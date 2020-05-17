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1:6 от Канады и ещё четыре матча сборной России в истории чемпионатов мира 17 мая

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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1:6 от Канады и ещё четыре матча сборной России в истории чемпионатов мира 17 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 17 мая.

2012 год. Россия — Норвегия — 5:2 (четвертьфинал)

ЧМ-2012. 1/4 финала
17 мая 2012, четверг. 16:45 МСК
Россия
Окончен
5 : 2
Норвегия
1:0 Овечкин (Сёмин) – 07:26' (5x5)   1:1 Скрёдер (Хансен, Торесен) – 11:33' (5x5)   2:1 Попов (Емелин, Рясенский) – 14:09' (5x5)   2:2 Торесен (Аск, Холёс) – 20:28' (5x4)   3:2 Емелин (Дацюк, Сёмин) – 40:55' (5x5)   4:2 Жердев (Бирюков, Терещенко) – 50:43' (5x5)   5:2 Никулин (Малкин) – 54:52' (5x4)

В третьем периоде подопечные Зинэтулы Билялетдинова забросили три шайбы и решили исход встречи.

2014 год. Латвия — Россия — 1:4 (5-й тур группового этапа)

ЧМ-2014. Группа B. 5-й тур
17 мая 2014, суббота. 13:45 МСК
Латвия
Окончен
1 : 4
Россия
1:0 Индрашис (Шталс) – 07:30' (5x5)   1:1 Тихонов – 10:55' (5x5)   1:2 Широков (Медведев, Тихонов) – 15:23' (5x5)   1:3 Тихонов (Плотников, Овечкин) – 18:12' (5x4)   1:4 Калинин (Кутузов) – 28:02' (5x5)

Россияне легко расправились с командой Латвии, два гола забил Виктор Тихонов.

2015 год. Канада — Россия — 6:1 (финал)

ЧМ-2015. Финал
17 мая 2015, воскресенье. 21:45 МСК
Канада
Окончен
6 : 1
Россия
1:0 Икин (Эннис, Маззин) – 18:10' (5x5)   2:0 Эннис (Икин, Кутюрье) – 21:56' (5x5)   3:0 Кросби (Эберле, Хэмьюс) – 27:22' (5x5)   4:0 Сегин (Жиру, Бэрри) – 28:06' (5x5)   5:0 Жиру (Кросби, О'Райлли) – 48:58' (5x4)   6:0 Маккиннон (Савар) – 49:50' (5x5)   6:1 Малкин (Мозякин, Куликов) – 52:47' (5x5)

Сборная России уступила с разгромным счётом канадцам в финале турнира в Праге. Единственную шайбу у россиян при счёте 0:6 забросил Евгений Малкин.

2016 год. Россия — Швеция — 4:1 (7-й тур группового этапа)

ЧМ-2016. Группа A. 7-й тур
17 мая 2016, вторник. 20:15 МСК
Россия
Окончен
4 : 1
Швеция
1:0 Дадонов (Панарин, Шипачёв) – 14:43' (5x5)   2:0 Панарин (Шипачёв, Марченко) – 17:52' (5x5)   3:0 Дацюк (Зайцев) – 21:34' (4x4)   4:0 Любимов (Мозякин, Дацюк) – 29:40' (5x5)   4:1 Экхольм (Ларссон, Веннберг) – 41:06' (5x4)

Сборная России одержала шестую победу кряду на домашнем чемпионате мира. Голами отметились Евгений Дадонов, Артемий Панарин, Павел Дацюк и Роман Любимов.

2018 год. Россия — Канада — 4:5 ОТ (четвертьфинал)

ЧМ-2018. 1/4 финала
17 мая 2018, четверг. 17:15 МСК
Россия
Окончен
4 : 5
ОТ
Канада
0:1 Парэйко (Макдэвид, Эберле) – 04:45' (5x4)   0:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Парэйко) – 31:51' (5x4)   1:2 Михеев (Анисимов, Зайцев) – 32:53' (5x5)   2:2 Барабанов (Дадонов) – 37:32' (5x5)   2:3 Туррис (Шварц) – 47:10' (5x5)   3:3 Андронов (Зайцев, Сошников) – 48:44' (5x5)   3:4 Дюбуа (Джост) – 52:36' (5x5)   4:4 Анисимов (Григоренко, Зайцев) – 54:34' (5x5)   4:5 О'Райлли (Макдэвид, Экблад) – 64:57' (4x3)

Россияне трижды отыгрывались, довели дело до овертайма, но в итоге уступили канадцам в четвертьфинале турнира в Дании.

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