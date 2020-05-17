1:6 от Канады и ещё четыре матча сборной России в истории чемпионатов мира 17 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 17 мая.

2012 год. Россия — Норвегия — 5:2 (четвертьфинал)

В третьем периоде подопечные Зинэтулы Билялетдинова забросили три шайбы и решили исход встречи.

2014 год. Латвия — Россия — 1:4 (5-й тур группового этапа)

Россияне легко расправились с командой Латвии, два гола забил Виктор Тихонов.

2015 год. Канада — Россия — 6:1 (финал)

Сборная России уступила с разгромным счётом канадцам в финале турнира в Праге. Единственную шайбу у россиян при счёте 0:6 забросил Евгений Малкин.

2016 год. Россия — Швеция — 4:1 (7-й тур группового этапа)

Сборная России одержала шестую победу кряду на домашнем чемпионате мира. Голами отметились Евгений Дадонов, Артемий Панарин, Павел Дацюк и Роман Любимов.

2018 год. Россия — Канада — 4:5 ОТ (четвертьфинал)

Россияне трижды отыгрывались, довели дело до овертайма, но в итоге уступили канадцам в четвертьфинале турнира в Дании.