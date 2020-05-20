Победа в финале ЧМ-2012 и ещё три матча сборной России в истории чемпионатов мира 20 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 20 мая.
2010 год. Россия — Канада — 5:2 (четвертьфинал)
Сборная России выбила Канаду, забив пять голов.
2012 год. Россия — Словакия — 6:2 (финал)
Российская сборная легко разобралась со Словакией в финале, дубль сделал Александр Сёмин.
2014 год. Россия — Беларусь — 2:1 (7-й тур группового этапа)
Сборная России одержала седьмую победу кряду на чемпионате мира в Минске. По два очка набрали Вадим Шипачёв (1+1) и Сергей Плотников (1+1).
2017 год. Канада — Россия — 4:2 (полуфинал)
Подопечные Олега Знарка, ведя по ходу встречи с разницей в две шайбы, упустили победу, позволив канадцам забить четыре гола в третьем периоде.
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