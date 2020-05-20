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Победа в финале ЧМ-2012 и ещё три матча сборной России в истории чемпионатов мира 20 мая

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Победа в финале ЧМ-2012 и ещё три матча сборной России в истории чемпионатов мира 20 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 20 мая.

2010 год. Россия — Канада — 5:2 (четвертьфинал)

ЧМ-2010. 1/4 финала
20 мая 2010, четверг. 22:15 МСК
Россия
Окончен
5 : 2
Канада
1:0 Афиногенов (Куликов, Атюшов) – 19:02' (5x5)   2:0 Дацюк (Гончар, Ковальчук) – 21:45' (5x3)   3:0 Малкин (Калинин, Ковальчук) – 37:31' (5x4)   4:0 Фёдоров (Атюшов) – 47:31' (5x5)   4:1 Таварес (Бёрнс) – 53:52' (5x5)   5:1 Малкин (Ковальчук, Никулин) – 56:56' (en)   5:2 Дюшейн (Камиски, Майерс) – 59:45' (5x5)

Сборная России выбила Канаду, забив пять голов.

2012 год. Россия — Словакия — 6:2 (финал)

ЧМ-2012. Финал
20 мая 2012, воскресенье. 21:30 МСК
Россия
Окончен
6 : 2
Словакия
0:1 Хара (Суровы) – 01:06' (5x5)   1:1 Сёмин (Овечкин, Дацюк) – 09:57' (5x5)   2:1 Пережогин (Попов) – 26:10' (5x5)   3:1 Терещенко (Широков, Жердев) – 33:31' (5x5)   4:1 Сёмин (Дацюк) – 35:22' (5x5)   5:1 Дацюк (Сёмин, Овечкин) – 43:55' (5x5)   5:2 Хара (Суровы, Шатан) – 49:37' (5x4)   6:2 Малкин (Никулин, Никитин) – 58:02' (5x5)

Российская сборная легко разобралась со Словакией в финале, дубль сделал Александр Сёмин.

2014 год. Россия — Беларусь — 2:1 (7-й тур группового этапа)

ЧМ-2014. Группа B. 7-й тур
20 мая 2014, вторник. 21:45 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Беларусь
1:0 Плотников (Шипачёв, Тихонов) – 32:46' (5x4)   2:0 Шипачёв (Плотников) – 35:47' (5x5)   2:1 Денисов (Китаров, Коробов) – 45:49' (5x5)

Сборная России одержала седьмую победу кряду на чемпионате мира в Минске. По два очка набрали Вадим Шипачёв (1+1) и Сергей Плотников (1+1).

2017 год. Канада — Россия — 4:2 (полуфинал)

ЧМ-2017. 1/2 финала
20 мая 2017, суббота. 16:15 МСК
Канада
Окончен
4 : 2
Россия
0:1 Кузнецов (Панарин, Кучеров) – 32:16' (5x5)   0:2 Гусев (Шипачёв, Панарин) – 34:50' (5x4)   1:2 Шайфли (Маккиннон, Парэйко) – 40:17' (5x4)   2:2 Маккиннон (Конечны) – 55:07' (5x5)   3:2 О'Райлли (Мэтисон) – 56:58' (5x5)   4:2 Кутюрье (О'Райлли, Парэйко) – 58:53' (en)

Подопечные Олега Знарка, ведя по ходу встречи с разницей в две шайбы, упустили победу, позволив канадцам забить четыре гола в третьем периоде.

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