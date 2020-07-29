Сидни Кросби: в игре с «Филадельфией» мы просто пытались встать на ноги

32-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился впечатлениями от первой контрольной встречи перед возобновлением сезона с «Филадельфией Флайерз» (2:3 ОТ).
«Физически я чувствовал себя хорошо, я чувствовал себя сильным. Знал, что возвращение на лёд будет тяжёлым, но всё придёт со временем. Было здорово вернуться на лёд. Мы понимаем, что в субботу мы выйдем на площадку для действительно важной игры. Сегодня мы просто пытались встать под ноги», — приводит слова Кросби «Твиттер» «Питтсбурга».
Обзор первой контрольной встречи в НХЛ, в которой «Филадельфия» обыграла «Питтсбург» (3:2 ОТ) доступен по ссылке.
В матче с «Филадельфией» Кросби провёл на льду 19 минут и 3 секунды и не отметился результативными действиями. На его счету лишь один отбор шайбы, а процент выигранных вбрасываний составил 62%.
В минувшем регулярном сезоне 32-летний форвард принял участие в 41 встрече и набрал 47 (16+31) очков при показателе полезности «-8», проводя на льду в среднем 20 минут.
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