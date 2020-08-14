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Торторелла: «Коламбус» не мог позволить себе получить 0:2. Не знаю, как бы вылезали из ямы

Торторелла: «Коламбус» не мог позволить себе получить 0:2. Не знаю, как бы вылезали из ямы
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла подвёл итоги второго матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1, 1-1).

«Не знаю, почему мы начали так заторможенно. Если бы у меня был ответ, то мы бы не выглядели такими медленными. Точно не из-за нервов. Очень важным моментом для нас стало первое меньшинство, перед которым они уже забили свой гол. Мы не могли позволить себе получить 0:2. Не знаю, как вылезали бы из ямы.

Да и вообще игра у нас совершенно не получалась на тот момент. Но после этого разбежались и, считаю, провели сегодняшний матч лучше, чем первый. Но дальше нам придётся быть ещё сильнее», — цитирует Тортореллу пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

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