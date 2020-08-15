Виньо — о 0:5 от «Монреаля»: соперник надрал нам задницы в каждом аспекте игры

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо прокомментировал проигрыш во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (0:5).

«Соперник надрал нам задницы в каждом аспекте игры. Они нас переработали, переиграли и всё делали лучше», – приводит слова Виньо пресс-служба лиги.

«Монреаль» создал комфортное преимущество уже в первом периоде усилиями Томаша Татара и Еспери Котканиеми. Во втором всё тот же Татар на 22-й минуте реализовал большинство, Йоэль Армиа на 38-й сделал счёт разгромным — 4:0. Пятую шайбу в большинстве в третьем периоде забросил Еспери Котканиеми.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 49 секунд, результативными действиями не отметился. Счёт в серии до четырёх побед — 1-1.