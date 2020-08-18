Бенц: откуда взялась травма у Малкина? В тренинг-кемпе все только и твердили, как он хорош

Обозреватель Pittsburgh Tribune-Review Тим Бенц выразил удивление появившейся информацией, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин играл в квалификационном раунде с «Монреаль Канадиенс» с травмой локтя.
«Вернувшись в Питтсбург, Евгений Малкин был вынужден сделать операцию на травмированном локтевом суставе. Сейчас он восстанавливается. Якобы всё это произошло перед отъездом команды в Торонто. Но мы только и слышали от представителей СМИ, которые были на тренировках «Питтсбурга», как хорош был в тренировочном лагере Малкин, как он мотивирован перед возобновлением сезона, как здорово он выглядел. Так что же с этой травмой? Откуда она взялась, как усугубилась в плей-офф? То же самое касается Зака Астон-Риза и его больного плеча», — задался вопросом Бенц.
Напомним, что «Питтсбург» проиграл «Монреалю» серию со счётом 1-3 и не пробился в первый раунд плей-офф.
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