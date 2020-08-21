Дергачёв: играть в тройке с Сёминым — огромный опыт

Нападающий «Витязя» Александр Дергачёв прокомментировал победу в контрольном матче с московским «Спартаком» (5:3). В этой встрече форвард набрал 3 (2+1) очка.
«Матч получился равным, мы лучше реализовали свои моменты, потому и победили. Спасибо партнёрам, что выводили на удачные позиции, отсюда и голы. Играть в тройке с Сёминым – огромный опыт. Он играл на международном уровне, было удовольствием действовать с ним в одном звене. Все команды хотят играть только со зрителями, эту атмосферу ничем не заменить. Будем ждать, когда болельщики вернутся на трибуны», – приводит слова Дергачёва пресс-служба лиги.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
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