Дергачёв: играть в тройке с Сёминым — огромный опыт

Нападающий «Витязя» Александр Дергачёв прокомментировал победу в контрольном матче с московским «Спартаком» (5:3). В этой встрече форвард набрал 3 (2+1) очка.

«Матч получился равным, мы лучше реализовали свои моменты, потому и победили. Спасибо партнёрам, что выводили на удачные позиции, отсюда и голы. Играть в тройке с Сёминым – огромный опыт. Он играл на международном уровне, было удовольствием действовать с ним в одном звене. Все команды хотят играть только со зрителями, эту атмосферу ничем не заменить. Будем ждать, когда болельщики вернутся на трибуны», – приводит слова Дергачёва пресс-служба лиги.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.