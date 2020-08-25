Похороны Константина Исакова пройдут 26 августа в Магнитогорске

Похороны Константина Исакова состоятся 26 августа в Магнитогорске, сообщается на официальном сайте «Трактора». Ветеран и экс-начальник команды «Трактор» ушёл из жизни 21 августа на 54-м году жизни.



Прощание с Исаковым будет проходить 26 августа в Магнитогорске по адресу ул. Советская, 94, с 12:00 до 13:00. Похороны состоятся на Левобережном кладбище.

Защитник, мастер спорта, выступал за «Трактор» в течение пяти сезонов (1987-1992) под руководством Геннадия Цыгурова и Валерия Белоусова. В общей сложности провёл за челябинцев 222 матча, набрал 18 (4+14) очков.



Также играл за юниорскую, олимпийскую и национальные сборные СССР. В составе «Металлурга» становился бронзовым призёром чемпионата МХЛ. В сезоне-2018/2019 Исаков был начальником команды «Трактор». В последнее время Исаков работал в ХК «Сочи».