Василевский побил рекорд «Тампы» по победам в плей-офф НХЛ среди вратарей
В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали номинальные хозяева льда игроки «Лайтнинг». Счёт в серии стал равным – 1-1.
Для голкипера «Тампы» Андрея Василевского эта победа стала 22-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Благодаря этому российский вратарь побил рекорд «Тампы» по победам в плей-офф НХЛ среди вратарей. Ранее Василевский делил первое место с американским голкипером Беном Бишопом и своим соотечественником Николаем Хабибулиным.
Третья встреча серии между «Бостоном» и «Тампой» состоится 27 августа. Начало матча – в 03:00 мск. Все матчи проходят в Торонто.
Кучеров отстаёт на одну шайбу от рекорда «Тампы» по голам в плей-офф НХЛ
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