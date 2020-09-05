Наместников вновь вывел «Колорадо» вперёд в матче с «Далласом»
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) проходит седьмой, решающий полуфинальный матч Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». На момент написания новости счёт 4:4.
Вскоре после гола российского форварда «Далласа» Александра Радулова, второй раз в матче отличился россиянин из «Колорадо» Владислав Наместников, который вывел «Эвеланш» вперёд на 57-й минуте, забив с передач Джей Ти Комфера и российского защитника Никиты Задорова. Это его второй гол в матче. Впрочем, «Старз» вновь сравняли счёт спустя десять секунд — дублем отметился Йоэль Кивиранта.
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Радулов оформил дубль и сравнял счёт в матче с «Колорадо»
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