Шумаков – о лакросс-голах: можно пробовать забивать, никто их всё ещё не ожидает

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (8:2). В этой встрече форвард набрал 3 (2+1) очка.

«Хорошая игра, много моментов, забили свои голы, молодцы все, реализация была сумасшедшая. В большинстве и в равных составах.

Лучший игрок чемпионата? Не знаю, не хотелось бы говорить про ковид, переболел один из первых, хорошо или плохо, наверное, плохо, что болел, сейчас силы есть, готов играть много.

Лакросс-гол? Просто не один гол забивал, понимаю, что часть хоккейной игры, можно пробовать забивать, никто не ожидает всё ещё. Тем более вратарь. Целенаправленно бросил туда, где не было ловушки», – передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.