Хартли – о лакросс-голе Шумакова: он классно исполняет, ему это нравится

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (8:2).
«Очень доволен. И хочу похвалить и «Амур». У соперника было девять защитников в составе, многие хоккеисты только возвращаются. Команда борется. В третьем периоде у них совсем кончился бензин. Доволен действиями моих ребят и благодарен им.
Шумаков с первого дня тренировочных сборов показывает себя отлично. Он первым выбыл из строя из-за коронавируса, а затем вернулся. Прекрасно знаем, на что он способен. Мы с ним работаем третий год и хотим, чтобы он был разноплановым форвардом. Шумаков классно исполняет лакросс, ему это нравится, очень рад за него.
Когда игрок забивает две шайбы, надо дать ему шанс на хет-трик. Не только я этого хотел, но и все игроки «Авангарда» были готовы помочь», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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