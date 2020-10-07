Р. Ротенберг: мой карантин? В такой ситуации желаю всем держать удар

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Роман Ротенберг подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (1:4).



«Мы старались выполнить установку на игру. Все старались, хорошо сыграли в меньшинстве. Создавали моменты. Мы не довольны результатом, рассчитывали только на победу. Спасибо команде за самоотверженную игру, но сегодня результат нас не устраивает.



Мы хорошо знаем систему игры «Магнитки», Воробьёва, хорошо к этому подготовились. Моментами играли правильно, по заданию. Сегодня были индивидуальные ошибки, нам не свойственные. Можно с пониманием относиться к игрокам, которые только вышли после болезни, сыграли с чистого листа. Сегодня решили выйти таким составом, чтобы понимать, как дальше играть. В то же время есть конкуренция, талантливая молодёжь проявила себя в прошлых матчах. Нам есть над чем подумать, кто будет играть в следующем матче и как мы будем играть.



Конкуренция – хорошая ситуация. Увидели, что молодые ребята сражались, побеждали, выигрывали единоборства. Сейчас надо серьёзно задуматься, пока ребята возвращаются. Не допускаем игроков до тренировок и игр до тех пор, пока они не будут полностью готовы.



Мой карантин? В такой ситуации желаю всем держать удар, прислушиваться к своему здоровью. Морально и физически это непросто, но мы сильные и пройдём это все вместе и будем ещё сильнее», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА в первом матче после возвращения выздоровевших хоккеистов проиграл «Металлургу»