Врачи рекомендовали нападающему «Виннипега» Литтлу пропустить следующий сезон

Нападающий «Виннипег Джетс» 32-летний Брайан Литтл может пропустить следующий сезон из-за повреждения, сообщается в «твиттере» Сары Орлески.

По данным источника, врачи рекомендовали игроку не принимать участие в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» обменял 34-летнего Пола Штястны в «Виннипег Джетс».

В сезоне-2019/2020 Литтл принял участие только в 7 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Он не играл с 5 ноября 2019 года, когда был помещён в список травмированных.

Нападающий принял участие в 843 матчах НХЛ, в которых забросил 217 шайб и сделал 304 результативные передачи при общем показателе полезности «-15». За карьеру в Национальной хоккейной лиге выступал только за две команды — «Атланту Трэшерс» и «Виннипег». За «Джетс» Литтл играл с 2011 года.