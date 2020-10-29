Кагарлицкий — о голе в матче с «Авангардом»: был бросок на дурака — заскочит или нет

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:2 ОТ).

«Хорошо, что так закончился матч. Мы не должны были упускать преимущество в одну шайбу, нужно было играть терпеливее, меньше удаляться. Повторюсь, но хорошо, что так всё закончилось, взяли два важных очка, особенно после предыдущей игры, наверное, для нас она была худшей в сезоне. Очень важно, что мы победили, хочется отдельно поблагодарить наших болельщиков, которые, несмотря на прошлую неудачную игру, пришли, поддерживали, очень мотивировали нас. Ещё раз огромное спасибо за поддержку.

Если смотрели предыдущие игры, то я уже несколько раз так бросал в спину из-за ворот, два раза отлетало выше ворот. Это был просто бросок во вратаря с острого угла на дурака — заскочит или не заскочит. Так хотел, хорошо, что получилось. До этого так не удавалось, видимо, за терпение меня так вознаградили.

Шипачёв сказал, что мы играем за тренера? Даже добавить нечего, все понимают прекрасно наше положение, и не думаю, что кого-то это устраивает, в том числе нас. Хотели так сыграть, очень нужна была эта победа. Вадим здорово сказал, абсолютно поддержу его слова», — цитирует Кагарлицкого пресс-служба московского клуба.

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