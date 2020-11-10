«Амур» подписал контракт с Дмитрием Лугиным. Его отец – исполнительный директор клуба

«Амур» подписал контракт с воспитанником хабаровского хоккея Дмитрием Лугиным, сообщается в официальном «инстаграме» клуба.

30-летний нападающий ранее покинул «Витязь», расторгнув контракт по обоюдному согласию. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе подольского клуба и набрал 7 (1+6) очков.

Минувший сезон российский форвард провёл в «Сочи», в который перешёл ещё в декабре 2017 года. Всего в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Лугин принял участие в 59 матчах, записав на свой счёт 15 (6+9) баллов при показателе полезности «-13» и 30 минутах штрафного времени. Ранее Дмитрий уже выступал за «Амур» в период с 2011 по 2014 год.

Отметим, что отец хоккеиста Евгений Лугин в сентябре был назначен исполнительным директором дальневосточного клуба.