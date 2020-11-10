«Амур» подписал контракт с Дмитрием Лугиным. Его отец – исполнительный директор клуба

«Амур» подписал контракт с воспитанником хабаровского хоккея Дмитрием Лугиным, сообщается в официальном «инстаграме» клуба.
30-летний нападающий ранее покинул «Витязь», расторгнув контракт по обоюдному согласию. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе подольского клуба и набрал 7 (1+6) очков.
Минувший сезон российский форвард провёл в «Сочи», в который перешёл ещё в декабре 2017 года. Всего в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Лугин принял участие в 59 матчах, записав на свой счёт 15 (6+9) баллов при показателе полезности «-13» и 30 минутах штрафного времени. Ранее Дмитрий уже выступал за «Амур» в период с 2011 по 2014 год.
Отметим, что отец хоккеиста Евгений Лугин в сентябре был назначен исполнительным директором дальневосточного клуба.
- 10 ноября 2020
-
15:10
-
14:55
-
14:30
-
14:13
-
13:50
-
13:43
-
13:20
-
13:06
-
12:40
-
12:25
-
12:10
-
11:56
-
11:35
-
11:20
-
10:55
-
10:29
-
09:59
-
09:36
-
09:10
-
08:51
-
08:15
-
08:03
-
05:17
- 9 ноября 2020
-
23:44
-
23:05
-
22:57
-
22:37
-
22:00
-
21:34
-
20:52
-
19:39
-
19:29
-
18:54
-
18:17
-
17:54