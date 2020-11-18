Жафяров: каждое поражение немного ударяет по команде, которая борется за восьмёрку

Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:3).

«Итоги матча не очень радостные, игра была до последних минут. Сделали больше ошибок, чем соперник. Каждое поражение немного ударяет по команде, которая борется за восьмёрку. На каждый матч выходим побеждать. Не считаю, что отдых помогает команде, после паузы тяжелее вкатываться. Никаких оправданий не делаю, так сложилась игра», — цитирует Жафярова пресс-служба КХЛ.

Это третье поражение нижегородского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 19 ноября в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Сибирь» 23 ноября в Москве — с ЦСКА.