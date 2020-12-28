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Шипачёв вышел на пятое место в истории отечественных чемпионатов по набранным очкам

Шипачёв вышел на пятое место в истории отечественных чемпионатов по набранным очкам
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» на «ЦСКА-Арене» принимает московское «Динамо» (0:2, идёт первый период).

На 6-й минуте первого периода капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв сделал результативную передачу на Дмитрия Яшкина при игре в большинстве. Благодаря этому Шипачёв вышел на пятое место в истории отечественных чемпионатов по набранным очкам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В активе 33-летнего нападающего стало 710 очков за карьеру в чемпионатах страны, в результате чего он повторил достижения Сергея Макарова (710). Следующей целью Вадима является результат президента КХЛ Алексея Морозова (732).

Составы на московское дерби «Спартак» — «Динамо»
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